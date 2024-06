Homem é preso suspeito de abusar de enteada de 10 anos no Paranoá

Nessa segunda-feira (10), os policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 38 anos por suspeita de abuso sexual de uma enteada de 10 anos.

Segundo a PCDF, após ganhar a confiança da mulher, o criminoso passou a pedir que a menina dormisse em sua casa para “fazer companhia” à filha dele.

O autor passou a abusá-la quando a criança estava na casa dele. De acordo com a PCDF, a menina já havia contado à mãe sobre o assunto, mas ela negava a veracidade e exigia que ela “deixasse para lá”.

As investigações mostraram que o homem chegou a enviar mensagens com declarações de amor para a criança. Em uma dessas correspondências, afirmou que “faria o sacrifício” de se casar com a mãe dela para se aproximar da menina.

A vítima mostrou as mensagens para a mãe que mostrou para a cunhada. A tia da menina procurou a delegacia imediatamente para denunciar os abusos.