Motociclista fica gravemente ferido após colisão com veículo de passeio em Taguatinga

Na madrugada desta terça-feira (11), uma grave colisão entre um carro e uma moto na Avenida QNJ 13, próximo ao Colégio Projeção, em Taguatinga, deixou um motociclista em estado crítico. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 00h11 e enviou duas viaturas para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com um acidente envolvendo um Hyundai HB20s branco e uma motocicleta Honda CG Fan, também branca. O condutor do carro de 44 anos, não sofreu ferimentos. No entanto, o motociclista de 29 anos, estava inconsciente e em estado grave.

O jovem motociclista foi prontamente atendido pelos socorristas do CBMDF e transportado para o Hospital Regional de Taguatinga. Ele apresentava uma fratura na mandíbula e suspeita de traumatismo cranioencefálico.