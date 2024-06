Homem fica gravemente ferido após incêndio em uma residência na Ceilândia

Na noite desta segunda-feira (10), um incêndio em uma residência na QNO 18, conjunto 59, em Ceilândia, deixou um homem gravemente ferido.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com intensas chamas e muita fumaça saindo da casa. Imediatamente, os bombeiros iniciaram o combate ao fogo utilizando linhas de mangueiras, conseguindo extinguir o incêndio rapidamente. Paralelamente, as equipes de salvamento realizaram buscas na residência e encontraram um homem, de 55 anos, já fora da edificação.

A vítima, consciente mas desorientada, foi atendida pelos socorristas do CBMDF e transportada para o Hospital Regional da Asa Norte. Ele apresentava queimaduras de segundo grau em grande parte do corpo, queimaduras de terceiro grau no braço esquerdo e suspeita de queimaduras nas vias aéreas. Durante o transporte, foi administrado oxigênio suplementar, o que ajudou a estabilizar seu estado clínico.