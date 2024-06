GDF lança processo seletivo de bolsas de estudo para o segundo semestre 

O Governo do Distrito Federal (GDF) lança, nesta terça-feira (11), o concurso semestral para seleção do programa de concessão de bolsas de estudo, para as vagas abertas no Centro de Ensino Unificado do DF (UDF), conforme Edital 1, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Ao todo, são oferecidas 73 vagas destinadas aos servidores e empregados públicos do GDF e aos ex-alunos da rede pública de ensino.

O programa, que existe desde 1968, é fruto da cessão de uso do terreno onde o Centro Universitário está instalado, atualmente está sob gestão da Escola de Governo do DF (Egov), instituição vinculada à Secretaria de Economia do DF (Seec). As inscrições podem ser feitas a partir do dia 20. Até lá, a comissão sugere que os candidatos já preparem a documentação.

O processo para concessão das bolsas terá etapas distintas de seleção para servidores públicos e sociedade civil. No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, a assiduidade, o número de dependentes, a remuneração e o nível de escolaridade.

Cursos



O edital contempla os 21 cursos presenciais do centro universitário. Entre eles estão as graduações em direito, administração, biomedicina, pedagogia, fonoaudiologia e letras português/inglês.

Para os candidatos da sociedade civil, as exigências incluem a conclusão dos três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF, ter participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2023 com média mínima de 400 pontos e comprovação de hipossuficiência de renda familiar.

Os candidatos selecionados terão direito a uma bolsa integral, com início das aulas em agosto. “Fomentamos oportunidades, desenvolvimento e transformamos vidas com este programa”, afirma a vice-diretora executiva da Egov, Raquel Aben-Athar. “[Temos] muitas Famílias inteiras são beneficiadas com a chance de um ensino superior gratuito e de qualidade. Atualmente, mais de 400 bolsistas seguem matriculados no UDF”.

Para conferir o edital e obter mais informações sobre o processo seletivo, acesse o link da página do programa.

Bolsas de estudo para o UDF

⇒ Inscrições: do dia 20 deste mês a 8/7

⇒ Público-alvo: servidores e empregados públicos do GDF e ex-alunos da rede pública de ensino

*Com informações da Egov