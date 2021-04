Homem é preso roubando fios de cobre de um drive thru de teste da covid-19

. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu, mas foi seguido e detido. Ao fazerem uma varredura no local, os policiais encontraram grande quantidade de fios e tubos de cobre

Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) prenderam um homem na noite deste sábado (10), acusado de furtar fios de cobre de um drive thru de teste da covid-19, por volta das 22h30, em Taguatinga.

A equipe do GTA policiava a região próxima ao cemitério de Taguatinga quando viram um homem estava mexendo na instalação elétrica do quiosque. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu, mas foi seguido e detido. Ao fazerem uma varredura no local, os policiais encontraram grande quantidade de fios e tubos de cobre.

O detido foi levado à 12ª Delegacia onde foi autuado por furto qualificado.



As informações são da PMDF