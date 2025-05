Homem é preso por violência doméstica após agredir companheira e filho em chácara no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite deste sábado (3), um homem acusado de agredir a companheira e o filho de 11 anos durante uma briga em uma chácara na região da Vargem Bonita. A ocorrência foi atendida por volta das 19h pela equipe do GTOp 45, após solicitação feita pelo próprio suspeito por meio do número de emergência 190.

Segundo o relato do homem aos policiais, ele teria chamado a PM após um desentendimento com a companheira, ocorrido após consumo de bebida alcoólica. De acordo com ele, a intenção seria apenas conversar com a mulher e retirar seus pertences da residência.

Ao chegarem ao local, os militares do 25º Batalhão foram recebidos pela mulher, que autorizou a entrada da equipe e denunciou as agressões. Ela apresentou um televisor com a tela quebrada e afirmou que o companheiro teria danificado o aparelho durante a discussão. A vítima também relatou ter sido agredida com tapas e ameaçada com uma faca.

O filho do casal, segundo o relato da mulher, tentou intervir para protegê-la e acabou sendo agredido também.

Diante dos indícios e da situação de flagrante, o homem foi preso e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O Conselho Tutelar do Parque Way foi acionado e acompanhou o caso.