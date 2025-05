Carro da Vacina realiza ação itinerante no Sol Nascente

Neste sábado (3), o Carro da Vacina esteve no Trecho 3 do Sol Nascente/Pôr do Sol, oferecendo vacinas e serviços de saúde à comunidade. A ação, que ocorreu das 9h às 17h.

Além da atividade no Trecho 3, outra equipe de saúde atuou no supermercado Fort Atacadista, também no Sol Nascente. Moradores que passaram pelo local puderam se vacinar, realizar testagens rápidas para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e receber orientações sobre cuidados com a saúde. Ao todo, mais de 400 doses de vacinas foram aplicadas durante as ações nos dois pontos.

A chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Oeste, Zildene Bitencourt, explicou a escolha estratégica dos locais: “A definição do local é baseada na vulnerabilidade do território, que impacta na dificuldade de a população procurar uma unidade básica de saúde [UBS]. Ao ampliar o acesso, conseguimos melhorar a cobertura vacinal da região”, destacou.

Busca ativa

Criado em janeiro de 2022, o Carro da Vacina é um projeto da Superintendência de Saúde da Região Oeste – que abrange Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente e Pôr do Sol – com o objetivo inicial de reforçar a vacinação contra a covid-19. Com o tempo, a iniciativa se consolidou como uma importante ferramenta de saúde pública e passou a atender também outras regiões do DF, como Planaltina, Gama, São Sebastião, Água Quente, Guará e Plano Piloto.

Desde o início do projeto, mais de 57 mil doses foram aplicadas. A cada parada, cerca de 20 profissionais – entre enfermeiros, técnicos em enfermagem e odontólogos – realizam atendimentos, aplicam vacinas do calendário infantil e adulto e oferecem orientações à população. A ação tem sido uma das principais estratégias da SES-DF para ampliar a cobertura vacinal e garantir o cuidado com a saúde das comunidades mais vulneráveis.

O Carro da Vacina percorre as regiões do DF todo sábado, e o cronograma é divulgado no site da SES-DF.

*Com informações da Secretaria de Saúde (SES-DF)