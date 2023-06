Homem é preso por tráfico de drogas na Rodoviária

Além do traficante, dois indivíduos que estavam portando e fazendo uso de drogas também foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis

Na madrugada desta terça-feira (27), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma importante ação na Estação Rodoviária de Brasília, resultando na prisão de um traficante.

Por meio do monitoramento das imagens das câmeras da base móvel, os policiais identificaram um homem magro, vestindo jaqueta preta e boné rosa, que aparentava estar realizando a venda de substâncias ilícitas.

Com base nessas informações, as equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP) 26 e policiais da Base Móvel efetuaram a abordagem do suspeito, encontrando em sua posse oito pedras de crack.