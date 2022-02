Homem é preso por tentativa de feminicídio na Fercal

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito e a vítima vinham se desentendendo há muito tempo, provavelmente por ciúmes

Um homem foi preso nesta quarta-feira (02) acusado de tentar assassinar a ex-companheira. A tentativa ocorreu na Fercal.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito e a vítima vinham se desentendendo há muito tempo, provavelmente por ciúmes.

No dia do crime, a vítima teria ido até a casa do agressor pare recuperar seus pertences e, após uma briga acirrada, o homem a atacou, utilizando uma faca e uma marreta para agredi-la.

Ao verem a agressão, populares interviram e impediram que o criminoso matasse a mulher. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base.

Mas essa não foi a primeira agressão que a mulher sofreu do acusado. Em 2020, o homem foi preso após utilizar uma faca para cortar o cabelo da vítima, causando lesões na mesma. Na época, ele fugiu e foi preso após ser perseguido por equipes policiais.