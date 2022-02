Covid: com aumento de casos, servidores da CLDF requerem a suspensão das atividades presenciais

Na ação, com pedido de liminar, a instituição argumenta a ausência de medidas efetivas de prevenção à disseminação do vírus

O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas do DF (Sindical) protocolou no Tribunal de Justiça (TJDFT), na manhã desta quarta-feira (2), ação civil pública solicitando a imediata suspensão dos trabalhos e atividades presenciais na Câmara Legislativa do DF. Na ação, com pedido de liminar, a instituição argumenta o crescimento do número de contaminações por Covid entre servidores e a ausência de medidas efetivas de prevenção à disseminação do vírus.

“Diante da resistência da Mesa em reavaliar a situação e com o grande aumento do número de casos entre servidores, não nos restou outra opção senão solicitar o auxílio da Justiça”, explica o vice-presidente do Sindical, Theófilo Silva.

Um exemplo do baixo nível de controle da doença na Casa, foi a participação do o deputado Jorge Viana (Podemos) na sessão de ontem. Durante a plenária, o parlamentar revelou estar sentindo sintomas semelhantes aos da doença, contaminação que foi confirmada posteriormente por exames.

“A situação é grave. A presença de um parlamentar oriundo da área da Saúde, ex-presidente de sindicato de enfermeiros, com sintomas à sessão de ontem mostra que as medidas de prevenção não estão sendo efetivas”, argumenta o sindicalista. “O nosso presidente do Sindical, Jeizon Silverio, está afastado por Covid, adoentado. Certamente, contraiu a doença nas dependências da Câmara”, completa.