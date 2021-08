Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Samambaia

Foi encontrado com um homem uma bicicleta produto de roubo, três revólveres calibre.38 com seis munições, além de 20 litros de substância entorpecente (“loló”)

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Militar do DF prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, na RQ 511, Conjunto 5, em Samambaia.

Policiais militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

No local da ocorrência, os policiais abordaram pessoas em atitude suspeita e foi encontrado com um homem uma bicicleta produto de roubo, três revólveres calibre.38 com seis munições, além de 20 litros de substância entorpecente (“loló”), e facas.

O homem foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF