Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

O homem foi preso com uma pistola 9mm municiada com 17 cartuchos

Na noite deste domingo, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da atuação da equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 10° Batalhão, realizou a prisão de um homem sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo nas proximidades de um bar na Ceilândia.

A intervenção policial teve início após um alerta as autoridades sobre a presença suspeita de um indivíduo que teria colocado uma arma de fogo em sua cintura nas imediações de um estabelecimento noturno. Em resposta ao chamado, a equipe do GTOP prontamente iniciou um patrulhamento na região.

O suspeito foi localizado durante a operação e, após uma revista minuciosa, os policiais encontraram em sua posse uma pistola 9mm municiada com 17 cartuchos, além de dois carregadores adicionais, totalizando 45 munições intactas.