Homem é preso por manter mulher em cárcere privado e agredi-la em Ceilândia

Um homem de 46 anos foi preso na manhã deste domingo (8) após manter uma mulher de 25 anos em cárcere privado e agredi-la em um apartamento localizado em Ceilândia, no Distrito Federal. A Polícia Militar foi acionada por meio do telefone 190 e conseguiu resgatar a vítima.

Segundo relatos de testemunhas, gritos e pedidos de socorro foram ouvidos ainda durante a madrugada. Ao chegarem ao local, os policiais do 8º Batalhão da PMDF encontraram vidros da janela e da porta quebrados, além de diversos objetos destruídos e os cômodos do imóvel revirados.

A vítima foi localizada dentro do apartamento e relatou ter sido agredida fisicamente desde a noite de sábado (7). As lesões visíveis confirmavam os relatos. Ela foi imediatamente retirada do local pelos militares.

O agressor foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (Deam II). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ficará responsável pela investigação do caso.