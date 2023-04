Homem é preso por importunação sexual contra crianças e adolescentes em Aguas Claras

Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado de prisão preventiva de indivíduo investigado por importunação sexual contra crianças e adolescentes. A ação foi realizada em Águas Claras/DF.



Na tarde do domingo (2), o suspeito foi conduzido por guarnição da PMDF à 1ª DP – Asa Sul, após ser pego no interior do veículo dele, sozinho, arrumando a calça e com o órgão genital ereto.

Os policiais militares entraram em contato com familiares de adolescente que, segundo denúncia recebida pela corporação militar, por volta das 10h do mesmo dia, teria sido abordada pelo suspeito, chamando-a de “gostosa”.