Homem é preso por furto no DF logo após ganhar liberdade condicional

O ladrão tentava invadir a sala de ferramentas de um canteiro de obras na quadra 202 da Asa Sul quando foi visto pelo porteiro

Neste sábado, 23, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, por tentativa de furto, um homem de 27 anos que tinha acabado de conseguir liberdade condicional. Com esse caso é a quinta prisão do criminoso em apenas três meses.

O ladrão tentava invadir a sala de ferramentas de um canteiro de obras de um bloco da quadra 202 da Asa Sul quando foi visto pelo porteiro, que acionou os militares.

Ao ser preso, o homem confessou que sondava o local há alguns dias.

A última detenção do criminoso havia sido na quinta-feira, 21, após furtar uma loja no shopping Conjunto Nacional.

Ele foi solto neste sábado depois da audiência de custódia e estava utilizando tornozeleira eletrônica.