Quanto custa comer nos melhores restaurantes brasileiros

Na segunda-feira (18), foi liberada a lista com os cinquenta melhores restaurantes do mundo. Dois brasileiros conquistaram seu espaço na lista. O paulistano A Casa de Porco, de Janaína e Jefferson Rueda, e o carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, figuram, respectivamente, na 7ª e 47ª colocação.

Neste seleto grupo, o preço de um menu-degustação não harmonizado varia de R$ 220 a R$ 690. Confira abaixo detalhes de cada experiência, além de informações sobre as casas.

7ª A Casa do Porco

Instalada na região central de São Paulo, A Casa do Porco, dos chefs Jefferson e Janaina Rueda, define seu estilo culinário como “alta cozinha popular”.

O novo menu-degustação da casa é assinado por uma equipe só de mulheres, comandada pela chef Janaína Rueda. Com sacadas divertidas, o menu tem cinco etapas e custa R$ 220 (ou R$ 360 harmonizado com coquetéis). O prato principal é o tradicional porco San Zé, assado de seis a oito horas e servido com um acompanhamento da horta, que varia de acordo com a estação ou com o dia.

Onde: R. Araújo, 124, República. 12h/23h (dom., 12h/17h). (11) 3258-2578. Reservas pelo site acasadoporco.com.br e thefork.com. Delivery disponível no iFood.

47ª Oteque

O carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, instalado em um casarão antigo em Botafogo, é um lugar moderno, descontraído e tem comida altamente elaborada. O menu-degustação custa R$ 690 e muda levemente todos os dias.

São oito passos (sete pratos, sendo um de carne vermelha e o oitavo uma sobremesa) e o foco é em peixes, frutos do mar e vegetais. Há duas opções de harmonização com vinhos: Light (R$ 550 por pessoa) e Premium (R$ 775 por pessoa).

Onde: R. Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro. Tel.: (21) 3486-5758. 19h/23h30 (fecha dom. e seg.).

53° D.O.M.

Em seu restaurante contemporâneo, o chef Alex Atala celebra a cozinha brasileira por meio de receitas autorais. Ingredientes encontrados em diferentes biomas do País servem como base para os pratos que compõem o seu menu-degustação com dez etapas (R$ 690, por pessoa). As sugestões ficam por conta do hollandaise de tucupi com suflado de mandioca e do bacalhau de pirarucu salgado com tapenade de açaí e pil pil de cabeça de peixe.

Onde: R. Barão de Capanema, 549, Jardins. 3088-0761. 12h/ 15h e 19h/ 21h. Reservas pelo site domrestaurante.com.br.

67ª Evvai

A cozinha de inspiração italiana, comandada por Luiz Filipe Souza, fez sua estreia na lista estendida do 50 Best na 67ª posição. O chef trabalha apenas com menus-degustação, nos quais alia produtos regionais a receitas italianas, numa pegada que junta tradição e elementos contemporâneos. O menu atual, com 13 tempos, sai por R$ 611, e há duas opções de harmonização: com rótulos brasileiros (R$ 451) ou com rótulos importados (R$ 771). Entre os destaques, moqueca al nero, tortelli recheado de coração de pato em brodo de ervas e gordura de pato e cannoli de palmito com doce de leite, pólen de abelhas nativas e sorbet de amêndoas.

Onde: R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros. 19h/23h (dom., 12h/15h; seg., fecha). Reservas pelo site evvai.com.br.

78° Lasai

No final de abril, o chef Rafael Costa e Silva reabriu o restaurante de cozinha autoral, que mantém com sua esposa, Malena Cardiel. Além da mudança de endereço, o restaurante apresenta uma proposta bem mais intimista, já que apenas oito comensais por noite têm a chance de provar o menu-degustação com 14 etapas, que muda constantemente (R$ 825, por pessoa). Boa parte dos ingredientes utilizados no preparo dos pratos vem das hortas do restaurante e de feiras orgânicas. A “salada da casa”, com minialface romana e molho de anchovas, a barriga de porco moura, curada ali mesmo, as ostras com rabanete, limão caviar e mel, além do chuchu com ouriço do mar e ikura, são algumas pedidas do menu.

Onde: Largo dos Leões, 35, Humaitá. (21) 3449-1834. 20h/ 1h (fecha dom. e seg.). Reserva pelo site lasai.com.br.

96° Maní

A chef Helena Rizzo desenvolve um menu autoral à base de ingredientes sazonais, vindos de pequenos produtores – boa parte deles orgânicos. Enquanto o cardápio à la carte oferece pedidas com o lámen de lula com dashi de jamón, alho negro e ervilha-torta (R$ 88), o menu-degustação da temporada, criado em parceria com o chef Willem Vandeven, tem 12 etapas (R$ 580) e reúne pedidas como o vatapá com cavaquinha e o cabrito assado em folha de cúrcuma, com shiitake e cambuquira.

Onde: R. Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano. 3085-4148. 12h/ 15h e 19h30/ 23h (dom. 13h/ 16h30. fecha seg.) . Reservas pelo site manimanioca.com.br.