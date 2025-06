Homem é preso por furtar picanha e chocolates em supermercado no Paranoá

Policiais militares do 20º Batalhão conduziram à Delegacia um homem acusado de furtar três peças de picanha em um supermercado no Paranoá, na tarde desta terça-feira (24).

Os policiais foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de furto no supermercado Paranoá Park. No local, foram informados de que o suspeito havia subtraído três peças de picanha, avaliadas em R$ 320,00, além de chocolates. Ele foi detido por funcionários do estabelecimento até a chegada da polícia.

Divulgação/PMDF

Diante da situação, o envolvido foi conduzido à 6ª Delegacia, onde foi registrada a ocorrência.