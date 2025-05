Homem é preso em flagrante por agressão e ameaça contra a esposa na Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (23), um homem acusado de agredir e ameaçar a própria esposa na Região Administrativa da Ceilândia. A ação foi realizada por uma equipe do Grupo Operacional de Trânsito (GOT).

De acordo com a corporação, os militares estavam nas proximidades da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II) quando ouviram, pelo rádio, uma ocorrência de possível tentativa de homicídio.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais conversaram com uma testemunha que relatou ter visto o suspeito agredindo a vítima e indicou o local onde ele estaria escondido.

Os militares localizaram o homem, que tentou fugir, mas acabou caindo e sofreu escoriações leves. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um estilete, que teria sido utilizado no crime.

O suspeito foi conduzido à DEAM II, onde ficou à disposição da Justiça.