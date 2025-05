Funcionárias de clínica pagaram fiança de R$ 3 mil e foram liberadas após arrastarem criança autista no DF

Uma criança autista de 8 anos foi arrastada pelo braço por funcionárias de uma clínica especializada, na tarde desta quarta-feira (21), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília.

De acordo com testemunhas, durante um atendimento, o menino fugiu do local e chegou a atravessar pistas movimentadas em frente à clínica. Ao ser encontrado, ele foi levado de volta à força pelas funcionárias, que o arrastaram pelo braço até o interior do prédio.

Duas mulheres — uma psicóloga e uma fisioterapeuta, ambas funcionárias da clínica — foram conduzidas à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Segundo a Polícia Civil, as duas pagaram fiança de R$ 3 mil cada e foram liberadas.

A mãe do menino, Heloísa Cervo, contou que o filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) aos 3 anos, faz tratamento na unidade há mais de dois anos. Ela afirma que soube do episódio por meio de uma amiga e ficou indignada com a situação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que deve apurar as circunstâncias e avaliar se houve maus-tratos.