PM encontra mala com R$ 500 mil em apartamento de luxo no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, nesta quinta-feira (22/5), uma mala contendo R$ 500 mil em espécie dentro de um apartamento de luxo localizado em um hotel no Setor Hoteleiro Norte (SHN), em Brasília.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher em surto. De acordo com os policiais, ela gritava e quebrava objetos dentro da unidade. No local, os militares também impediram que a mulher tentasse se jogar da janela.

A hóspede havia alugado o apartamento no modelo apart-hotel, com contrato de locação entre os dias 20 de maio e 19 de junho.

Durante o atendimento, a proprietária do imóvel chegou ao local e se deparou com diversos objetos destruídos, o que gerou uma discussão com a inquilina. As duas precisaram ser contidas pelos policiais.

Na varredura realizada no apartamento, os militares encontraram uma mala recheada com meio milhão de reais em dinheiro. Tanto a inquilina quanto a proprietária negaram ser donas do montante.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada, e peritos do Instituto de Criminalística realizaram uma inspeção no imóvel. O caso está sob investigação para apurar a origem do dinheiro.