Incêndio em barraco mobiliza socorro do CBMDF

Nesta quinta-feira (22), o socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para um incêndio em barraco na Asa Sul, SEPS 713/913 Sul – Atrás da Faculdade UNIP. Conforme a corporação, essa ocorrência foi atendida às 22h17, com o empenho de quatro viaturas. Não foram encontradas vítimas.

Ainda conforme o CBMDF, as equipes depararam-se com um incêndio em barraco. As equipes imediatamente montaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate de forma rápida e evitaram a propagação para outros barracos. Após a extinção das chamas foi feito o rescaldo para evitar reignição do foco.

Foram feitos, o monitoramento e o isolamento do local.