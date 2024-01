Homem é preso após tentativa de feminicídio em Santa Maria

A vítima recebeu atendimento de emergência e foi socorrida pelos Bombeiros

Na noite deste domingo (21), por volta das 20 horas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de feminicídio na QR 118, Conjunto M, em Santa Maria.

Ao chegar no local, a guarnição da RP 3835 deparou-se com a vítima, gravemente ferida, caída em um matagal próximo à área da ocorrência. Sem hesitar, as equipes policiais iniciaram imediatamente as diligências para capturar o agressor.

Após uma busca intensa, os policiais localizaram o indivíduo nas proximidades da quadra, portando a faca que, segundo informações preliminares, teria sido utilizada no crime. O suspeito foi detido em flagrante.