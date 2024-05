Homem é preso após tentar subornar PMs durante abordagem

Na noite do último domingo (12), os policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar estavam em apoio ao Departamento de Trânsito (DETRAN) em uma operação de Lei Seca, que ocorria em frente à Praça dos Três Poderes. O que inicialmente seria uma ação rotineira acabou se transformando em uma ocorrência complexa envolvendo corrupção ativa, porte de substância entorpecente, desacato e desobediência.

Por volta das 23h00, os agentes solicitaram reforço para abordar um veículo HB20 preto, que tinha dois ocupantes. Segundo relatos dos agentes do DETRAN, os ocupantes do veículo tentaram confundi-los ao trocarem de lugar. O condutor negava-se a entregar seus documentos, enquanto o passageiro, que apresentava forte odor de álcool e maconha, recusava-se a sair do veículo para a abordagem.

Apesar das repetidas ordens dos policiais para que o passageiro saísse do veículo, ele as ignorou. Os policiais conseguiram removê-lo do carro para conduzi-lo à delegacia. No momento em que estava sendo colocado na viatura, o passageiro tentou subornar os policiais, oferecendo vantagens em troca de sua liberação.

A equipe policial gravou a conversa, configurando o crime de corrupção ativa. O indivíduo foi então conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para os procedimentos legais cabíveis.