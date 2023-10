Homem é preso após tentar matar companheira no Sol Nascente

A prisão foi efetuada com base em um mandado aberto contra ele

Um homem de 47 anos, procurado desde o dia 10 de setembro por tentativa de feminicídio, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Adicate Nunes dos Santos, acusado de quase matar sua companheira com um tiro no peito, foi localizado escondido em uma chácara no Setor Habitacional Sol Nascente no último sábado (21) após uma denúncia anônima.

O crime ocorreu durante uma confraternização no Clube Palmeiras, em Ceilândia, onde a vítima e o agressor estavam com amigos. Após a festa, decidiram continuar a celebração em casa com alguns integrantes do grupo. Durante o evento, o agressor, tomado pelo ciúmes, pegou um revólver e disparou contra sua companheira, atingindo-a no tórax, próximo ao peito. Após o crime, ele fugiu do local.

A vítima foi prontamente socorrida pelos amigos, que testemunharam o terrível ataque e imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ela foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para receber atendimento médico urgente