Outubro Rosa: shopping terá corte de cabelo gratuito em troca de cesta básica

Serão atendidas 20 pessoas por vez, e todos os mantimentos arrecadados serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer

Nesta segunda-feira (23), vai acontecer o projeto Tesouras Solidárias no Park Shopping, com cortes de cabelo em troca de cestas básicas. Essa é uma iniciativa para reforçar a importância do Outubro Rosa, mês decidado ao tratamento contra o câncer de mama, para ajudar e apoiar as mulheres que enfrentam a doença.

O Tesouras Solidárias é uma iniciativa do Alexandre Viana Studio Hair, que terá a equipe na Praça Central do shopping, das 12h às 22h, para fazer os cortes. Serão atendidas 20 pessoas por vez, por ordem de chegada.

Para participar, é necessário doar a cesta básica e resgatar o cupom para atendimento. Todos os mantimentos arrecadados serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer.