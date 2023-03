Homem é preso após roubar coletivo, farmácia e pedestres no DF

Após ser contido, foi localizado com ele vários aparelhos celulares, óculos, fone de ouvido e dinheiro

Os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um homem durante um patrulhamento em Taguatinga, por volta das 21h desta sexta-feira (24), depois que foram acionados para uma ocorrência em uma farmácia.

Chegando ao local um funcionário informou que o suspeito tinha acabado de roubar seu celular. O funcionário repassou aos policiais, as características do autor.

A equipe patrulhando a região, foi informada via rádio que outro suspeito acabara de cometer roubo a um coletivo. E, possuía as mesmas características do autor do roubo na farmácia.

Na área da CSG em Taguatinga, o elemento foi avistado. Ao proceder na abordagem, o homem resistiu e tentou sacar a faca. Neste momento entrou em luta corporal com os policiais.

Após ser contido, foi localizado com ele vários aparelhos celulares, óculos, fone de ouvido e dinheiro.

O indivíduo foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelas vítimas e autuado em flagrante por roubo e resistência.