CBMDF resgata 149 pessoas e 45 animais vítimas das enchentes no RS

No quinto dia consecutivo de atuação, a equipe humanitária do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) intensificou os esforços na operação de resgate na área de soterramento em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Empregando cães de busca e a equipe especializada em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, em colaboração com o CBMRS e CBMERJ, os bombeiros continuam as buscas pela vítima desaparecida.

A zona de trabalho permanece sob alto risco devido à instabilidade do terreno e à possibilidade iminente de novos colapsos.

São Leopoldo – RS

Na cidade de São Leopoldo, a operação de busca, resgate e salvamento nas áreas alagadas prossegue incansavelmente. As equipes do CBMDF patrulham os bairros afetados, auxiliando no resgate e no deslocamento seguro dos moradores, além de fornecer mantimentos essenciais tanto para os habitantes quanto para os animais domésticos.

No quinto dia de operações, o CBMDF reporta o resgate bem-sucedido de 19 adultos, 2 crianças e 9 animais domésticos. Esses números se somam aos esforços hercúleos das equipes nos dias anteriores:

1º dia (05/05): 21 adultos, 6 crianças e 9 animais;

2º dia (06/05): 28 adultos, 6 crianças e 7 animais;

3º dia (07/05): 39 adultos, 6 crianças e 6 animais;

4º dia (08/05): 22 adultos e 14 animais;

5º dia (09/05): 19 adultos, 2 crianças e 9 animais.



Total de resgates realizados: 129 adultos, 20 crianças e 45 animais. A Força Tarefa do CBMDF permanecerá na região até 16 de maio de 2024, com possíveis ajustes conforme as diretrizes do Governador do Distrito Federal.