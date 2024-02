Homem é preso após fraudar compra de veículo no Aeroporto internacional de Brasília

A ação foi realizada pela a equipe do Gtop 25, no último domingo (25)

No domingo (25), por volta das 16h30, um homem foi preso pelo Grupo Tático Operacional do 5º Batalhão (Gtop 25), por fraudar a compra de um veículo. O caso ocorreu no balão do Aeroporto Internacional de Brasília.

Após receberem informações sobre o autor da fraude e o veículo em questão, a equipe do Gtop 25 intensificou o patrulhamento na região. O esforço resultou na localização do veículo em questão, possibilitando a realização da abordagem.

Os militares, ao confirmarem a fraude, procederam com a prisão do indivíduo. O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).