Homem é preso após atirar em uma viatura da PM na Samambaia

Durante a ação, duas armas foram apreendidas

Policiais do 11º Batalhão de Samambaia realizaram a prisão de um indivíduo e apreenderam duas armas, incluindo um simulacro, após ocorrerem disparos em direção a uma viatura policial durante a madrugada desta sexta-feira (16). O incidente ocorreu por volta das 0h20 na quadra QR 425.

Durante um patrulhamento de rotina, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) 31 foi surpreendida por disparos provenientes de uma arma de fogo direcionados à viatura. Rapidamente, a equipe solicitou reforços e iniciou uma busca pelos suspeitos responsáveis pelos disparos.

Durante a operação, foi possível localizar uma arma de fogo calibre 38 e um simulacro semelhante a um revólver calibre 38. Além disso, uma pessoa foi detida no local e outros dois indivíduos relacionados ao incidente foram conduzidos ao 26º Distrito Policial.

O suspeito responsável pelos disparos apresenta um histórico criminal significativo, com quatro registros de passagens por roubo. As autoridades competentes agora prosseguirão com as devidas medidas legais e investigativas relacionadas ao caso.