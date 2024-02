Homem é preso após adulterar motocicleta em Ceilândia

O homem detido confessou ter trocado a placa de sua moto para evitar fiscalizações rotineiras

No início da noite desta quinta-feira (22), Policiais Militares do 8º Batalhão realizaram a prisão de um homem acusado de adulteração de veículo em Ceilândia. A ação aconteceu após os policiais serem acionados para atender a uma ocorrência envolvendo duas motos na QNN 26.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que ambos os condutores não possuíam habilitação, sendo imediatamente notificados. Durante a verificação das placas das motocicletas, foi descoberta que uma delas estava registrada como produto de roubo ou furto.

No trajeto até a Delegacia, o homem detido confessou ter trocado a placa de sua moto, possivelmente com o intuito de evitar fiscalizações rotineiras. No entanto, sua tentativa de ludibriar as autoridades falhou dramaticamente, pois ele acabou colocando uma placa com dados correspondentes a uma moto roubada.