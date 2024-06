Dupla é presa acusada de diversos roubos e tráfico de drogas em Sobradinho

Na noite desta terça-feira (25), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de diversos roubos e um traficante de drogas em Sobradinho. O suspeito, que estava armado com uma faca, havia acabado de roubar vários pedestres e fugido em direção ao DNOCs.

Os policiais do 13º Batalhão, após ouvirem a descrição do suspeito pelo rádio, intensificaram o patrulhamento e localizaram o indivíduo na Quadra 03 do DNOCs. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma mochila, um chip, uma capa de celular, documentos, cartões pertencentes às vítimas, além de algumas pedras de crack.

O suspeito informou que já havia trocado os celulares roubados por drogas e indicou o local da troca, um bar. No local, o proprietário negou inicialmente qualquer envolvimento, mas durante a busca, os policiais encontraram 203 pedras de crack embaladas para venda, um tablete de maconha, uma balança de precisão e dinheiro trocado. Confrontado com as evidências, o dono do bar admitiu ter trocado drogas pelo aparelho celular, mas afirmou que já havia se desfeito do mesmo.

Ambos os suspeitos foram encaminhados à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) para as devidas providências legais.