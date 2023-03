Homem é flagrado transportando armamentos sem autorização

O motorista do veículo abordado não apresentou documentação de porte ou transporte de armamento e foi levado à delegacia

Um homem foi preso transportando uma pistola e uma carabina na noite deste sábado (18), em Planaltina, após abordagem de policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR).

Foi realizada uma revista no interior do veículo, onde foram encontradas uma pistola calibre 9mm, com 75 munições, e uma carabina calibre 22 com luneta e 79 munições.

O motorista do veículo abordado não apresentou documentação de porte ou transporte de armamento, por isso, ele e todo o material bélico foram levados à delegacia para registro da ocorrência.