Homem é encontrado morto em via pública, no Vicente Pires

Um homem sem identificação, apenas conhecido como Cafu, foi encontrado morto em via pública, na Vila São José, na Rua 08, Chácara 327, em frente a Distribuidora de Vicente Pires, na manhã desta quinta-feira (24).

De acordo com as autoridades, o homem foi identificado tem 33 anos, e foi encontrado morto por um disparo de arma de fogo. A 38ª DP prossegue com as investigações do crime.