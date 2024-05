Homem é detido pela PMDF com espingarda em Planaltina

Na noite desta quinta-feira (2), um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo durante uma abordagem na DF 345, no entroncamento com a DF 205, no Núcleo Rural Pipiripau em Planaltina, por volta das 23h30.

A operação foi conduzida por policiais militares do Batalhão Rural, que avistaram um indivíduo em atitude suspeita dentro de um veículo e decidiram proceder com a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram em posse do suspeito uma espingarda calibre 24 e cinco munições intactas.

Diante da evidência do porte ilegal de arma de fogo, o homem foi detido e encaminhado à delegacia da área, onde o flagrante foi registrado pelas autoridades competentes.