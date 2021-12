Homem é detido com pescado ilegal em Brazlândia

Por conta do órgão ambiental do Estado de Goiás ter decretado cota zero para o transporte de peixes, os três ocupantes do carro foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia

Na noite de quarta-feira (8), um homem foi detido pela Polícia Militar do DF por pesca predatória. Ele foi abordado em um ponto de bloqueio na BR 080, em Brazlândia. O carro tinha três ocupantes. Na busca veicular, os policiais encontraram uma tarrafa e um balde com 15Kg de pescado, contendo dois tucunarés e 51 tilápias, pesca realizada em Padre Bernardo (GO). Por conta do órgão ambiental do Estado de Goiás ter decretado cota zero para o transporte de peixes, os três ocupantes do carro foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia. Um dos encaminhados foi autuado por crime contra os recursos pesqueiros. Os peixes foram doados para a Clínica Recanto, no Incra 09.