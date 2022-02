Homem é detido após largar mochila com drogas

Apesar de correr dos policiais, a equipe da Rotam conseguiu alcança-lo. Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre 38

Por volta das 23h desta quarta-feira, 2, um homem de 24 anos foi detido pelos policiais militares da Rotam com 8kg de maconha, em Samambaia. O suspeito, que carregava uma mochila, fugiu ao ver a equipe da PMDF depois de sair de um prédio. Ele deixou a mochila para trás.

Apesar de correr dos policiais, a equipe da Rotam conseguiu alcança-lo. Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre 38, com numeração suprimida e seis munições intactas.

Dentro da mochila dispensada pelo homem, havia 5kg de maconha. Diante do flagrante, a equipe policial realizou uma busca no apartamento do suspeito, onde mais 3kg da droga foram encontrados sobre a cama.

O detido foi levado para a 26ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.