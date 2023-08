Homem é detido após forçar sexo oral em jovem, em Águas Claras

Segundo a vítima, um jovem de 19 anos, o suspeito tentou fazer sexo oral, além de ter oferecido comprimido

Um homem, de 59 anos, foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por atentado ao pudor em um apartamento de Águas Claras. Segundo a vítima, um jovem de 19 anos, o suspeito tentou fazer sexo oral nele, além de ter oferecido um comprimido.

O suspeito ainda teria oferecido, uma oportunidade de trabalho, e um comprimido que o jovem simulou ter tomado. Dentro do quarto, o homem forçou a vítima a fazer sexo oral.

No local, a equipe de policiais encontrou grande quantidade de vídeos gravados envolvendo atividades sexuais com jovens do sexo masculino e muita medicação.

Os dois homens foram encaminhados para a 21ª DP, onde foi registrado o flagrante.