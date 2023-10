Homem é condenado por tentativa de homicídio no Gama

Vicente Silva Pessoa desferiu diversos golpes contra a ex-companheira, com instrumento semelhante a uma faca, mas foi contido por policiais militares. A mulher sobreviveu

A 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama obteve a condenação de Vicente Silva Pessoa a 3 anos de reclusão em regime inicial aberto por tentativa de homicídio contra sua ex-companheira. O réu poderá recorrer em liberdade.

Entenda o caso

No dia 1º de janeiro de 2020, por volta das 17h na Avenida Monjolo, Ponte Alta Norte, Gama (DF), Vicente Silva Pessoa desferiu golpes de arma branca, semelhante a uma faca, contra a vítima, causando-lhe lesões.

O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que foi contido por policiais militares que o impediram de prosseguir na execução do crime. Além disso, a vítima não foi atingida em regiões de letalidade imediata.

Processo nº: 0700293-47.2020.8.07.0004