Homem é condenado por tentar matar companheira e amiga no Recanto das Emas

Os jurados acolheram as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe em relação à companheira do réu

Um homem foi condenado a 20 anos e seis meses de reclusão após tentar matar a companheira e uma amiga dela. A tentativa ocorreu no Recanto das Emas.

Os jurados acolheram as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe em relação à companheira do réu, mas afastaram a motivação torpe em relação à tentativa de homicídio da amiga. A defesa argumentou “privilégio da violenta emoção”, que seria um atenuante da pena, mas os jurados rejeitaram essa tese.

O crime ocorreu em 20 de agosto de 2019. Os três eram colegas de trabalho. O homem imaginava que a companheira o traía e que a amiga a influenciava e acobertava. Por isso, armou-se com uma faca e, no interior da empresa, tentou assassinar as duas. Ele fugiu do local e tentou se matar com uma facada na barriga. Todos foram socorridos e sobreviveram.