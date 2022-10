Homem é condenado por assassinato com barra de ferro

O júri concluiu que o crime foi cometido por meio cruel e de forma a dificultar a defesa da vítima, que configuram circunstâncias qualificadoras

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia obteve a condenação de Marcos Vinícius Miranda Rodrigues a 12 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado contra um homem. O réu poderá recorrer em liberdade.



Entenda o caso

Na tarde do dia 16 janeiro de 2016, na vila São José, em Brazlândia, o réu encontrou-se com a vítima, João Vitor Guimarães Ramos, em frente a uma distribuidora de bebidas. Armado com uma barra de ferro, Marcos Vinícius desferiu deliberadamente diversos golpes na cabeça de João Vitor e, em seguida, fugiu do local.



A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Brazlândia. Posteriormente, foi transferido para o Hospital de Base, onde faleceu dias depois, em 22 de janeiro.



O crime ocorreu devido à suspeita do réu de que a vítima tivesse envolvimento com o assassinato de um primo de Marcos Vinícius.