Homem é condenado a mais de 20 anos de prisão por feminicídio na Vila Planalto

O Tribunal do Júri de Brasília condenou, nesta segunda-feira (2), Jaicy José do Nascimento a 20 anos, sete meses e 15 dias de prisão, pelo homicídio qualificado de uma mulher na Vila Planalto, em Brasília. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu na manhã de 12 de abril de 2020, durante um churrasco com consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com a denúncia, o réu acusou a vítima de furtar seu celular e, sem aviso, a atacou com um espeto de carne, atingindo seu tórax. A mulher morreu no local.

Durante a dosimetria da pena, a juíza presidente do Júri destacou que o réu é multirreincidente, com quatro condenações definitivas anteriores, e que cometia o crime enquanto já cumpria pena. “Além de infringir a ordem jurídica, o réu demonstrou desrespeito às regras do cumprimento penal e à convivência social, reincidindo quando deveria se esforçar para se reintegrar à sociedade”, afirmou a magistrada.

Ainda segundo a decisão, não há indícios de que a vítima tenha contribuído para a prática do crime. O réu deverá cumprir a pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

*Informações do TJDFT