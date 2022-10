Homem é condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado

De acordo com os autos, na execução do crime, o réu agiu de modo cruel e fez uso do recurso que dificultou a defesa da vítima

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou, na última quarta-feira (12), um homem a 12 anos de prisão por homicídio qualificado. Segundo o processo, Matheus Lima da Silva teria assassinado Wesley Galdino de Oliveira com golpes de faca em 2020, em Ceilândia.

O criminoso teria matado a vítima durante uma discussão enquanto utilizavam drogas.

CEO angolano de editora de livros procura difundir autores pretos e indígenas no DF O criminoso teria matado a vítima durante uma discussão enquanto utilizavam drogas. De acordo com os autos, na execução do crime, o réu agiu de modo cruel e fez uso do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que atuou sem que a vítima pudesse esperar o ataque. Matheus respondeu ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade.