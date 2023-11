Homem de 55 anos morre após cair de parapente em Brazlândia

As causas e a altura da queda ainda são desconhecidas

No domingo (26), um homem de 55 anos perdeu a vida em decorrência de uma queda de parapente no Incra 6, em frente à Vila das Palmeiras, Brazlândia, Distrito Federal.

Conforme relatos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu por volta das 17h10, deixando ainda desconhecidas as causas e a altura da queda.

A vítima foi identificada como Romildo da Silva Grazziotti, que havia decolado momentos antes nas proximidades do local do incidente.