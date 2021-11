Homem de 24 anos é preso suspeito de furtar comércio no Gama

O rapaz escondeu os objetos furtados atrás do muro de uma escola e os levava aos poucos para outro lugar em sua bicicleta

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta segunda-feira (8), um jovem de 24 anos, acusado de furtar um comércio e uma instituição filantrópica na Quadra 1, no Setor Norte, no Gama. O rapaz escondeu os objetos furtados atrás do muro de uma escola e os levava aos poucos para outro lugar. O suspeito arrombava as lojas com a ajuda de outros homens. Eles furtaram ao menos sete pacotes de fraldas descartáveis, uma pistola de ar, dois circuladores de ar e uma pistola elétrica pulverizadora.

Os policiais interceptaram o rapaz quando ele transportava, em uma bicicleta, parte dos objetos. O jovem parecia estar sob efeito de drogas e resistiu à prisão. Ele foi reconhecido por uma das vítimas.

O rapaz foi conduzido para a 20ª Delegacia de Polícia, mas os demais homens não foram localizados.