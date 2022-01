Homem com passagem por latrocínio é preso com drogas em Samambaia

Ele foi conduzido para a 26ª DP, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e porte de munição

Um homem foi preso pelos policiais militares da Rotam portando drogas na Qn 221 de Samambaia, às 17h deste sábado (29). A equipe tática avistou o suspeito correndo no conjunto 2 e o abordou. A casa dele ficava na rua onde foi realizada a abordagem, lá os policiais encontraram os produtos ilícitos.

Ao verificarem os antecedentes do suspeito os policiais descobriram que ele tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e latrocínio.

Com a autorização do pai do suspeito os policiais fizeram uma busca na residência onde encontraram três pedras grandes de crack, uma porção grande de cocaína, duas de maconha, um colete balístico, 10 munições de calibre 38, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e um coldre velado.

O suspeito assumiu a propriedade do que foi encontrado e confirmou que traficava há dois meses. Ele foi conduzido para a 26ª DP, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e porte de munição.