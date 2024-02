Homem cai de tirolesa durante treinamento de brigadista

A vítima estava participando do treinamento de brigadista, que incluía a descida do primeiro andar de um prédio até a calçada utilizando uma tirolesa

Durante um curso de brigadista na Asa Sul, em Brasília, um homem caiu de uma tirolesa. O acidente teve lugar em 27 de janeiro, no Setor Comercial Sul, mas ganhou notoriedade nas redes sociais apenas nesta quinta-feira (8).

A vítima estava participando do treinamento de brigadista, que incluía a descida do primeiro andar de um prédio até a calçada utilizando uma tirolesa. As imagens divulgadas mostram o homem saindo com dificuldade pela janela do edifício, preso por cabos e cordas. Logo em seguida, ele se soltou da janela e começou a descida, mas o cabo de aço se rompeu, resultando em uma queda de aproximadamente 6 metros.

A escola responsável pelo curso, Oficial Alpha-Resgate, encontra-se fechada desde o ocorrido. Em comunicado, o estabelecimento informou que os coordenadores e instrutores prestaram todo o suporte necessário e realizaram o primeiro atendimento ao aluno.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram ao local, o homem já estava recebendo os primeiros socorros por parte dos brigadistas do curso. Ele foi então encaminhado ao Hospital de Base consciente, queixando-se de dores no braço esquerdo, costelas e apresentando um corte na cabeça.

Um colega do homem relatou que ele já recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa.