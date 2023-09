Homem armado com faca faz mulher de refém em ônibus, em Samambaia

O homem assaltou o ônibus da linha 0.054, policiais negociam liberação

Na noite deste sábado (9), um homem assaltou um ônibus da viação Marechal, linha 0.054, em Samambaia, e fez uma mulher ainda não identificada de refém. Uma equipe do Batalhão de Operações da PM está no local e tenta negociar com o homem que ameaça a vítima com uma faca.

A irmã de um passageiro informou à TV Globo que o ladrão anunciou o assalto próximo ao Hospital Regional de Samambaia.

Rogério Bonfim Santos, 37 anos, morador da Samambaia, descreve com exclusividade ao Jornal de Brasília como se iniciou o assalto.

Desfecho

Por volta das 20h a equipe do Batalhão de Operações da PM ampliou a área restrita para limpar a chamada “área de tiro”, já que atiradores já se posicionaram em prédios. Minutos depois um tiro foi disparado e os populares em volta comemoram, em vídeo registrado pela equipe do Jornal de Brasília é possível ver o momento do disparo.

A mulher que estava sendo mantida de refém, conseguiu sair do ônibus e foi encaminhada para viatura, segundo informações preliminares ela passa bem.

Já o sequestrador, também saiu do ônibus e foi levado em outra viatura.

Matéria em atualização.