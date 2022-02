Homem agride própria mãe e esfaqueia vizinho em Taguatinga

O adolescente de 15 anos tentou impedir o homem de agredir a própria mãe e foi atingido com uma facada na barriga.

Por Tereza Neuberger

Hugo Antunes Almeida, agredia a própria mãe em um condomínio em Taguatinga, quando o jovem de 15 anos resolveu intervir e foi atingido por Hugo, com uma facada na barriga. O adolescente que também mora no condomínio ouviu os gritos e tentou ajudar a senhora que estaria sendo agredida, ao ser atingido ele escapou do agressor quando entrou em um carro e fugiu.

O crime aconteceu na manhã do último domingo (27), e de acordo com testemunhas a confusão começou quando o empresário Hugo Antunes chegou em casa alterado e pediu o carro da mãe para ir até a casa da ex-mulher. Diante da negativa, o empresário passou a destruir a residência, em seguida desferiu socos e pontapés contra a própria mãe. A cena foi presenciada por um dos irmãos do agressor, que tentou intervir, mas também acabou machucado. O fato não foi um caso isolado, de acordo com testemunhas os conflitos no apartamento de Hugo e da família são frequentes.

A mãe de Hugo ,diante das agressões, correu para o pilotis do prédio onde continuou sendo agredida enquanto gritava por socorro, momento em que o adolescente ouviu e foi até lá para ajudá-la. Hugo estava em uma discussão ao telefone, e sem que o jovem pudesse perceber foi atingido por Hugo na barriga, com um golpe de faca. Toda a ação foi registrada pelas imagens das câmeras de segurança do local.

Ao perceber toda a situação e temendo pelo filho, a mãe do jovem gritou para ele corresse, ela correu pelo prédio gritando por socorro e pedindo para que o filho fugisse. Hugo perseguiu o adolescente até o estacionamento do condomínio, até que o jovem entrou em um carro no local e conseguiu fugir.

A mãe do jovem de 15 anos, quase foi vítima do empresário. Ele se pôs em direção a ela, que rapidamente fechou a porta de vidro e gritou por socorro. A mulher que ficou bastante abalada, afirmou que o pior poderia ter acontecido naquela situação. O jovem teve ferimentos superficiais na barriga e na mão.

Uma ambulância foi acionada para socorrer os feridos, policiais também chegaram ao local logo em seguida. Em seguida, policiais chegaram ao local, colheram o depoimento dos envolvidos e iniciaram a busca pelo agressor que já não estava mais lá.

O caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal em Taguatinga Norte, onde os envolvidos prestaram depoimento, exceto o empresário que segue foragido até a publicação desta matéria.