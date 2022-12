Homem agride duas mulheres em Taguatinga

Na cena, as duas foram encontradas com álcool sobre o corpo e afirmaram terem sido agredidas pelo ex-companheiro de uma delas

Duas mulheres foram vítimas de agressão física em Taguatinga nesta terça-feira (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para prestar socorro na cena.

Na cena, as duas foram encontradas com álcool sobre o corpo e afirmaram terem sido agredidas pelo ex-companheiro de uma delas, que tinha um edema na cabeça, contusão no braço esquerdo e perna direita, sentia náuseas, estava consciente e orientada.

A outra mulher não apresentava lesão, estava consciente e orientada. Elas foram atendidas e recusaram transporte ao hospital.

O agressor foi conduzido a delegacia pela PMDF.