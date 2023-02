Homem acusado de homicídio é preso pela PCDF

Durante a investigação, foi descoberto que a motivação do homicídio foi uma desavença oriunda da aquisição de um lote

Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um dos autores responsáveis pelo assassinato de um homem no Sol Nascente em dezembro de 2022. Ele foi encaminhado para a 19ª Delegacia de Polícia.

Durante a investigação, foi descoberto que a motivação do homicídio foi uma desavença oriunda da aquisição de um lote entre a vítima e o investigado que foi preso de forma temporária.

O criminoso, que tem 36 anos, foi à casa da vítima no dia anterior ao homicídio e a ameaçou efetuando um disparo de arma de fogo para o alto. No dia do crime, ele e o comparsa, que ainda está foragido, foram novamente ao lote e efetuaram um disparo no rosto da vítima, que caiu no chão e recebeu mais tiros.

O autor dos disparos foi autuado em flagrante ao resistir à prisão, e encaminhado para a carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.